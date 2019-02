Koch Media kaufte tschechischen Spiele-Entwickler Warhorse Studios

Kaufpreis 42,8 Mio. Euro – Einstieg in Australien durch Übernahme von 18Point2 um 2,4 Mio. Euro

Der Tiroler Games-Publisher Koch Media, eine 100-Prozent-Tochter der schwedischen THQ Nordic AB, hat den Prager Spiele-Entwickler Warhorse Studios des tschechischen Unternehmers Zdenek Bakala gekauft. Das berichteten die "Tiroler Tageszeitung" und die tschechische Wirtschaftstageszeitung "Hospodarske noviny". Der Kaufpreis wird mit 42,8 Mio. Euro beziffert.

deep silver

Die Prager Warhorse Studios stehen hinter dem erfolgreichen PC-Spiel Kingdom Come: Deliverance mit über 2 Millionen verkauften Kopien. Mit dem tschechischen Unternehmen haben die Tiroler auch sämtliche Autorenrechte übernommen.

Einstieg in Australien

Darüber hinaus hat Koch Media laut "Tiroler Tageszeitung" um 2,4 Mio. Euro den Publishing-Partner 18Point2 in Sydney mit neun Mitarbeitern übernommen. "Wir beobachten die Märkte in Australien und Neuseeland seit einiger Zeit. Aus strategischer Sicht glauben wir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere Unternehmensaktivitäten vor Ort direkt in diesen stark wachsenden Märkten zu verankern", wird Koch-Media-CEO Klemens Kundratitz in dem Bericht zitiert. "Durch die Akquise erhalten wir nicht nur die unbezahlbare Markt-Expertise im Bereich des lokalen Publishing, wir können auch direkt auf ein gut etabliertes Netzwerk im Handel zugreifen."

1994 gegründet

Koch Media wurde 1994 von Franz Koch und Klemens Kundratitz gegründet. Der Konzern ist ein internationaler Produzent und Vermarkter von PC- und Konsolenspielen, Infotainment-CDs, Software und Filmen auf DVD und Blu-ray. Auch einige Kinolizenzen befinden sich im Programm.

Mitarbeiterstand soll gesteigert werden

Die Prager Warhorse Studios beschäftigen derzeit 120 Leute, am Tiroler Sitz von Koch Media in Höfen werden 145 Mitarbeiter beschäftigt. Koch Media will den Mitarbeiterstand sowohl in Prag als auch in Höfen weiter ausbauen und den Umsatz heuer um ein Viertel steigern. (APA, 14.2.2019)