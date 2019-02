"Tetris: Battle Royale" und "Zelda: Link's Awakening"-Remake angekündigt

Außerdem präsentierte Nintendo Infos zu anstehenden Spielen und neue Games

Nintendo hat im Rahmen der hauseigenen Präsentation Direct eine Fülle an neuen Games vorgestellt. Besonders viel Anklang fand ein 3D-Remake des Game-Boy-Klassikers The Legend of Zelda: Link's Awakening, das noch heuer für die Switch erscheinen soll. Der vierte Teil der Zelda-Reihe wurde 1993 vorgestellt und erhielt überwiegend positive Kritiken. Nun soll der Klassiker im modernen Gewand in der Jetzt-Zeit Spieler begeistern.

nintendo

Release-Datum zu "Yoshis Crafted World"

Ferner hat Nintendo zu Yoshis Crafted World einen Release-Termin genannt. Das Spiel erscheint am 29. März. Um die Wartezeit bis zur Veröffentlichung zu überbrücken, hat der japanische Hersteller eine Demo bereitgestellt, die ab sofort verfügbar ist. Bei dem Side-Scroller bewegt man Yoshi durch eine Bastel-Welt – Spieler können dabei Kamera und Umgebung manipulieren. Bei Yoshis Crafted World handelt es sich um den mittlerweile achten Ableger mit dem grünen Dino.

gametrailers

Battle-Royale mit Bausteinen

Eine weitere Überraschung war auch die Vorstellung von Tetris 99 – eine Art Battle-Royale mit Bausteinen. Das Game ist ab sofort für Switch-Online-Abonnenten kostenlos verfügbar und erlaubt es, gegen 98 andere Spieler online beim Stapeln von Klötzen anzutreten. Der "letzte Überlebende" ist der Gewinner der Auseinandersetzung. Neben Fortnite: Battle Royale gibt es somit eine komplett familienfreundliche Ausgabe des boomenden Genres für die Nintendo Switch.

gamespot trailers

Neue Infos zu "Fire Emblem: Three Houses"

Weiters hat Nintendo neue Infos zum anstehenden Strategie-RPG Fire Emblem: Three Houses geliefert. Fünf Minuten hat der Hersteller dem Game gewidmet und dabei neue Gameplay-Szenen gezeigt. Das hochantizipierte Spiel erscheint am 26. Juli. Bis dahin kann man die Zeit mit Box Boy! + Box Girl! überbrücken, ein bei der Direct vorgestelltes Rätsel-Plattformspiel, das im April 2019 erscheint.

gamespot trailers

Joker bei "Smash Bros. Ultimate"

Ein neues Super Mario Maker 2 wurde ebenso angekündigt – dieses erscheint im Sommer 2019. Zuletzt gab es auch neue Infos zum Prügelspiel Smash Bros. Ultimate. Dieses erhält noch im Frühjahr 2019 eine umfassende Aktualisierung – unter anderem mit dem Joker als neue Figur. (red, 14.2.2019)