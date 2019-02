Apple enthüllt Ende März seinen eigenen Netflix-Konkurrenten

Zahlreiche Hollywood-Stars sollen zu einem Apple-Event am 25. März erscheinen, im Fokus stehen Abodienste

Schon seit Jahren gibt es regelmäßig Gerüchte über einen Videostreaming-Dienst von Apple. Diese werden nun immer konkreter, und dürften sich am 25. März von Spekulationen in offizielle Pläne verwandeln. Für diesen Tag hat Apple nämlich einen Event angekündigt, an dem zahlreiche Hollywood-Stars teilnehmen werden – beispielsweise Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und "Star Trek"-Regisseur JJ Abrams.

US-Medien sind sicher, dass dann der Apple-eigene Netflix-Rivale präsentiert wird. Schon jetzt hat der iPhone-Hersteller einige Fernsehsendungen produziert, diese Bemühungen wurden in den vergangenen Monaten intensiviert. Laut Bloomberg soll Apple schon seit Jahren an seinem Videoangebot tüfteln, eine führende Rolle spielen dabei zwei ehemalige Sony Pictures-Manager.

Android? Europa?



Noch gibt es einige Fragezeichen. Spannend wird etwa, ob Apple gleich von Beginn an auch Android-Nutzer bedienen will. Bei seinem Musikstreamingdienst Apple Music war das recht rasch der Fall. Außerdem gibt es Gerüchte über die Integration von fremden Videodiensten. Über einen etwaigen Start in Europa ist noch gar nichts bekannt.

Zeitschriften-App

Neben dem Start eines Video-Abodienstes will Apple auch seine Zeitschriften-App ausbauen. Dort können Nutzer künftig gegen eine monatliche Gebühr freien Zugriff auf zahlreiche Magazine und Zeitungen erlangen. Allerdings laufen die Verhandlungen mit den großen Verlagen noch – und zwar schleppend, weil Apple fünfzig Prozent des Umsatzes behalten will.

Die Entwicklungen zeigen einen drastischen Schwenk in Apples Unternehmensstrategie. Da sich iPhones schlechter verkaufen, muss der Konzern neue Erlöse finden. Hier setzt Apple vermehrt auf Abo-Angebote. Schlußendlich könnten diese in einem Amazon Prime-ähnlichen "Club" gebündelt werden. (red, 14.2.2019)