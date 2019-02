Regierungskritische Journalistin auf Philippinen gegen Kaution frei

Vorwurf der Druckausübung von Regierung zurückgewiesen

Manila – Auf den Philippinen ist die regierungskritische Chefredakteurin eines Online-Nachrichtenportals nach eintägigem Polizeigewahrsam wieder frei. Die Journalistin Maria Ressa von der Webseite Rappler kam am Donnerstag in der Hauptstadt Manila gegen Kaution auf freien Fuß.

Die Bundespolizei NBI legt der 55-Jährigen zur Last, mit einem Bericht im Internet einen Geschäftsmann verleumdet zu haben. Ressa hält die Ermittlungen für politisch motiviert. Die Regierung von Präsident Rodrigo Duterte wies die Vorwürfe zurück.

Die Rappler-Chefin gehört zu den prominentesten Journalistinnen des südostasiatischen Landes. Das Online-Portal ist nach eigenen Angaben die am drittmeisten genutzte Nachrichten-Website der Philippinen. Wegen ihrer Kritik hatte sie sich schon mehrfach Dutertes Unmut zugezogen. Ihre Reporter dürfen schon länger nicht mehr in den Präsidentenpalast. Das US-Nachrichtenmagazin "Time" zeichnete sie 2018 als eine der "Personen des Jahres" aus.

Vorwurf der Verleumdung, Ermittlung wegen Steuerhinterziehung

Bei den Vorwürfen geht es um einen Bericht, den das Portal bereits 2012 veröffentlicht hatte – noch bevor ein Gesetz gegen Verleumdung in Kraft trat. Ressa wird zur Last gelegt, einen Geschäftsmann fälschlicherweise mit Menschenhandel und Drogenschmuggel in Verbindung gebracht zu haben. Gegen die Journalistin wird auch wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Im Dezember hatte sie deshalb schon einmal Kaution hinterlegt.

Dutertes Sprecher Salvador Panelo wies am Donnerstag Kritik zurück, mit der Festnahme der Journalistin Druck auf die Presse ausüben zu wollen. "Das hat mit Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun", sagte er. "Frau Ressa hat offensichtlich die Gesetze des Landes verletzt." (APA, 14.2.2019)