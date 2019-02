Wir alle tun es täglich: Whatsapp-Nachrichten, E-Mails und in selteneren Fällen SMS verschicken. Doch was wurde eigentlich aus dem guten alten Brief an die Familie, Freunde oder Bekannte?

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich die Art, über die Distanz zu kommunizieren, maßgeblich verändert und nicht zuletzt vereinfacht. E-Mails sind die "neuen" Briefe des Alltags, und Kurznachrichten werden häufiger via Messenger verschickt als per SMS.

Man weiß, wann die adressierte Person die Nachricht erhält, nicht selten auch, wann sie diese liest – und auch, ob sie im Begriff ist zu antworten – man kann einer Konversation quasi live beiwohnen. Anders als beim Briefverkehr. Die zeitliche und räumliche Distanz ist unvergleichlich größer, weitere Faktoren wie fehlerhafte Zustellungen oder schlicht die aktuelle Wetterlage haben Einfluss auf das sichere Ankommen bei der Wunschadresse. In Ausnahmen mag es zu postalischen Sendungen kommen, oft ist die Unterschrift am Ende eines Schreibens jedoch das einzig Handgefertigte. Ganz klassische, handgeschrieben Briefe zu versenden – das gehört der Vergangenheit an, oder?

Zurück zu Stift und Papier?

Aber eigentlich klingt es doch ganz nett, ja sogar romantisch: sich Zeit zu nehmen, hinzusetzen, ein Blatt Papier zu zücken, einen schönen Stift oder eine Füllfeder zu ergreifen und einem Freund zu schreiben. Vermutlich überlegt man länger, was auf dem begrenzten Platz verewigt werden soll, Fehler lassen sich nicht gar so einfach wegtippseln wie am Computer, die Hand mag nach den ersten Absätzen zu krampfen beginnen – doch letzten Endes hat man mit einem Brief ein Unikat geschaffen. Ähnlich verhält es sich mit Ansichtskarten aus dem Urlaub. Während Familie und Freunde heutzutage noch während der Reise via Instagram, Whatsapp und Co auf dem Laufenden gehalten werden, war es vor nicht allzu langer Zeit gang und gäbe, sich mit einer Karte aus der Ferne zu melden.

Schreiben Sie (noch) Briefe und Karten?

Wann haben Sie das letzte Mal einen Brief per Hand geschrieben oder gar einen erhalten? Freuen Sie sich über Briefe oder Ansichtskarten von Freunden? Hatten oder haben Sie Brieffreunde? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 18.2.2019)