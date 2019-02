Xiaomi Mi 9: Neues Spitzensmartphone kommt am 20. Februar

Handy mit neuem Snapdragon 855 und Tiefenkamera wird am gleichen Tag vorgestellt, wie das Galaxy S10

Die Smartphone-Hersteller scharren bereits in den Startlöchern für die Vorstellung neuer Spitzenmodelle. Denn bald steigt in Barcelona der Mobile World Congress. Besonders heißt hergehen wird es aber schon im Vorfeld der Techmesse in Spanien. Am 20. Februar wird Samsung nicht nur das Galaxy S10 vorstellen, sondern auch der chinesische IT-Riese Xiaomi hat ein Event angekündigt, schreibt Gizchina.

Man wird mit dem Mi 9 ebenfalls ein neues Flaggschiff an den Start bringen, wie aus einer Einladung hervorgeht.

Dualcam mit Tiefensensor

Einige Gerüchte gibt es zum Mi 9 bereits. Als Chip gesetzt ist freilich der neue Snapdragon 855 von Qualcomm. Auf der Rückseite sollen eine Dualkamera mit 48 MP- und 12-MP-Sensor sitzen, die zudem um einen "Time-of-Flight"-Tiefensensor ergänzt wird. Die Ausstattung ähnelt damit den Setups, die etwa das Huawei Mate 20 Pro und das Honor View 20 mitbringen.

foto: gizchina

Zum Einsatz kommen soll weiters ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.220 x 1.080 Pixel. Ein geleaktes Rendering zeigt das Handy außerdem mit Fingerabdruckscanner im Display sowie einem schmalen "Notch".

Es ist anzunehmen, dass das Mi 9 schon bald nach seiner offiziellen Enthüllung am chinesischen Markt aufschlägt. Erfahrungsgemäß vergehen bis zum Release der internationalen Variante mehrere Monate. Das Mi 8 wurde von Xiaomi im Mai 2018 enthüllt und erreichte im folgenden August die westlichen Märkte. (red, 13.02.2019)