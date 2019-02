OnePlus und Google: Aufsteiger des Jahres am US-Smartphone-Markt

Pixel derzeit am schnellsten wachsende Smartphone-Marke – OnePlus schafft es unter Top-5-Hersteller in der oberen Preisklasse

Lange Jahre war der Smartphone-Markt vor allem von zwei Herstellern dominiert: Apple und Samsung. In jüngerer Vergangenheit haben aber vor allem chinesische Anbieter diese Dominanz ganz gehörig durcheinander gebracht. Relativ unberührt davon blieb bislang jedoch der wichtige, US-amerikanische Smartphone-Markt. Doch auch hier zeigt sich nun Bewegung.

OnePlus

Laut aktuellen Zahlen der Marktforscher von IDC hat es OnePlus erstmals in die Top 5 der erfolgreichsten Smartphone-Hersteller geschafft – zumindest im oberen Preissegment. Konkret geht es hier um Geräte mit einem Preis von mindestens 500 US-Dollar.

Für OnePlus ist das eine weitere erfreuliche Nachricht nach einem sehr guten Jahr 2018. Hat man es in diesem doch etwa geschafft, seine Marktposition in strategisch wichtigen, weil noch stark wachsenden, Ländern wie Indien stark auszubauen.

Google

Gute Nachrichten gibt es erstmals auch für Googles Hardwareabteilung: Laut einer Untersuchung von Strategy Analytics ist die Pixel-Reihe derzeit nämlich die am stärksten wachsende Smartphone-Marke in den USA. Im vierten Quartal 2018 seien 43 Prozent mehr Pixel-Smartphones verkauft worden als noch ein Jahr zuvor. Dies während der Gesamtmarkt um 23 Prozent geschrumpft ist, wie 9to5Google berichtet.

Bei Strategy Analytics nimmt man dies zum Anlass, um die Frage aufzuwerfen, ob das Pixel das neue iPhone werden könnte. Angesichts dessen, dass man in dem Bericht nicht klar macht, was das in konkreten Stückzahlen bedeutet, scheint diese Prognose aber zumindest verfrüht. Trotzdem dürfte es Google natürlich erfreuen, dass die eigene Strategie zumindest in den USA langsam Wirkung zeigt. Grund dafür dürfte auch sein, dass Google sein Smartphone in den USA immer offensiver bewirbt, so konnte man etwa zur Grammy-Verleihung mit einer Augmented-Reality-Kooperation und einem Werbeclip mit Childish Gambino aufwarten. (apo, 13.2.2019)