Streit wegen Telefonierens am Steuer: 19-Jähriger zog Pistole

Ein 41-jähriger Lenker hatte den 19-Jährigen in Wien wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung zurechtgewiesen

Wien – Ein Dutzendkonflikt im Straßenverkehr hat am Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz in Wien-Landstraße geführt. In der Guglgasse gerieten kurz nach 15 Uhr zwei Lenker aneinander, nachdem der Ältere (41) den Jüngeren (19) wegen Telefonierens am Steuer ohne Freisprecheinrichtung zurechtgewiesen hatte. Der junge Mann bedrohte den Kontrahenten daraufhin mit einer Pistole.

Der 41-Jährige war laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer mit seinem Hyundai unterwegs und beobachtete den 19-Jährigen in einem 5er-BMW beim Telefonieren. Er machte ihn darauf aufmerksam, dass das ohne Freisprecheinrichtung verboten sei. Es entwickelte sich ein Streit, beide stiegen aus, bis der Jüngere nach Angaben seines Kontrahenten die Pistole auf ihn richtete.

Der 19-Jährige parkte sich ein und verließ den Wagen, während sein Widersacher die Polizei verständigte. Rund eine halbe Stunde nach der Auseinandersetzung kehrte der junge Mann zu seinem Auto zurück, wo die Beamten schon auf ihn warteten. Sie nahmen ihn fest und zeigten ihn nach einer Einvernahme an. Eine Waffe fanden sie nicht. (red, APA, 13.2.2019)