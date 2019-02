Keine Flüge von und nach Belgien wegen Streiks

Mehrere große Gewerkschaften haben in Belgien zum Generalstreik aufgerufen. Auch zwölf Flüge zwischen Wien und Brüssel fallen aus

Brüssel – In Belgien legt ein Generalstreik den Luftverkehr am Mittwoch weitgehend lahm. Es gebe keine Sicherheit, dass genügend Fluglotsen verfügbar seien, um zentrale Posten zu besetzen, teilte die Flugsicherung Skeyes am Dienstag mit. Die Gesellschaft sehe sich deshalb gezwungen, "keinen Luftverkehr" zwischen Dienstagabend um 22.00 Uhr und Mittwoch 22.00 Uhr zu erlauben.

Laut einem Sprecher des Flughafen Wien werden am Mittwoch alle Flüge zwischen Wien und Brüssel ausfallen. Insgesamt sind damit zwölf Flüge von dem Streik betroffen, davon sechs der Austrian Airlines und weitere sechs der Brussels Airlines.

Die Auswirkungen auf ein am Mittwoch in Brüssel beginnendes Treffen der NATO-Verteidigungsminister waren zunächst unklar. Ein Skeyes-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, Flüge von Maschinen von Regierungen und des Militärs seien voraussichtlich möglich. Ein Teil der Delegationen der 29 NATO-Staaten reist aber mit Linienflügen an.

Für Mittwoch haben mehrere große Gewerkschaften in Belgien zum Generalstreik aufgerufen. Sie fordern Lohnerhöhungen in allen Branchen. Es wird erwartet, dass das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen kommt. Auch der internationale Bahnverkehr von und nach Belgien sowie der öffentliche Nahverkehr wird von dem Streik betroffen sein. (APA, 13.2.2019)