ARD-Spielfilm "Lotte am Bauhaus": Die Bauhäuslerinnen als schönes Beiwerk

Der Film hätte eine spannende Auseinandersetzung mit der Geschichte der Bauhaus-Frauen werden können

Er will "keinen Unterschied zwischen dem schönen und starken Geschlecht machen", sagte Direktor Walter Gropius 1919 bei der Gründung des Bauhauses in Weimar. Im ersten Semester lag der Anteil der Studentinnen der Kunstakademie tatsächlich bei über 50 Prozent.

Was in Erinnerung blieb, sind aber vor allem die Objekte der Männer wie etwa die Stahlrohrmöbel von Marcel Breuer oder Ludwig Mies van der Rohe oder die Werke von Paul Klee und Wassily Kandinsky. Die Rolle der Frauen am Bauhaus will die ARD anlässlich des diesjährigen Jubiläums 100 Jahre Bauhaus im Hauptabend am Mittwoch ergründen.