3.000. Perry-Rhodan-Ausgabe: Gehören Sie zu den Fans der Science-Fiction-Ikone?

Was mögen Sie an der längstdienenden Science-Fiction-Serie der Welt?

Glücklicherweise ist Perry Rhodan dank eines Zellaktivators unsterblich, er wäre heute sonst schon ein sehr alter Mann. Immerhin kommt am 15. Februar der 3.000 Band der 1961 gestarteten Serie in den Handel. Doch an Perry in seinem Perryversum geht die Zeit spurlos vorbei. Ohne Unterbrechung kommt seit dem ersten Band vor 58 Jahren im Wochentakt eine neue Ausgabe heraus. Nun also "Mythos Erde", so der Titel der Jubiläumsausgabe.

Auch im STANDARD-Forum gibt es Fans der am längsten laufenden Science-Fiction-Serie der Welt. Bei manchen beeinflusste Perry Rhodan das Leseverhalten:

Bei anderen gar die Berufswahl:

Jedenfalls ist auch der 3.000 Band ein guter Zeitpunkt, neu in die Geschichte einzusteigen:

Was mögen Sie am Perryversum?

Wann haben Sie begonnen, die Bände zu lesen? Was verbinden Sie damit? Haben Sie alle Ihre Ausgaben aufgehoben? (aan, 15.2.2019)