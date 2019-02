TV-Tipps für Mittwoch: Winterdieb, Paul Auster und Aliens

Lawrence von Arabien (Lawrence of Arabia, GBR 1962, David Lean) Peter O'Toole in der Rolle seines Lebens als britischer Abenteurer T. E. Lawrence. Als ultimatives Filmepos markiert Lawrence von Arabien zugleich den Zenit in der Karriere des großen britischen Meisterregisseurs David Lean und einen Gipfel der Filmgeschichte. Bis 3.15, ORF 2

Suburra (Suburra, I/F 2015, Stefano Sollima) Der italienische Regisseur Stefano Sollima hat sich mit der Mafia-Fernsehserie Gomorrha nach dem Roman von Roberto Saviano einen Namen gemacht. In seinem packenden Politthriller Suburra entwirft Sollima ein fatales Geflecht krimineller Machenschaften aus Korruption, Erpressung und Mord, aus dem es auch für vermeintliche Strippenzieher kein Entkommen gibt. Bis 0.40, 3sat

Paul Auster – Was wäre wenn Ein Blick auf die politische Seite des US-Autors Paul Auster: Ausgehend von seinem Roman 4 3 2 1 werden 70 Jahre amerikanischer Geschichte beleuchtet und mit der Biografie des Schriftstellers verwoben. Zu Wort kommen auch Wegbegleiter wie der Filmemacher Wim Wenders und Austers Ehefrau Siri Hustvedt. Im Anschluss (22.40) ist der Spielfilm Smoke zu sehen, den Auster nach seinem eigenen Drehbuch gemeinsam mit Wayne Wang in einem Tabakladen in Brooklyn inszeniert hat. Bis 22.40, Arte

Winterdieb (L'enfant d'en haut, F/CH 2011, Ursula Meier) Der zwölfjährige Simon (Kacey Mottet Klein) lebt mit seiner Schwester Louise (Léa Seydoux) in einem trostlosen Industriegebiet. Im Winter fährt er mit der Seilbahn in ein Skigebiet, wo er Touristen ihre Ausrüstung stiehlt, um sie weiterzuverkaufen. Für ihren genauen Blick auf die touristische Winterwelt und ihre sozialen Klüfte wurde die Schweizer Regisseurin Ursula Meier 2012 mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet. Bis 21.50, Arte

Konkret: Amazon in Österreich Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es ein Amazon-Verteilerzentrum im Norden Wiens. Sowohl Handelsverband als auch Gewerkschaft fordern Fair-Play-Richtlinien. Der Online-Gigant gewährt Einblicke in seinen neuen Standort. Bis 18.47, ORF 2

Radiotipps

10.00 MAGAZIN

Update: Close Up – Yuli Carlos Acosta hat es von einem Armenviertel in Havanna zum Royal Ballet in London geschafft. Das unglaubliche Leben des kubanischen Ballettstars ist jetzt Gegenstand des Biopics Yuli. Bis 12.00, FM4

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: Ein außergewöhnliches Vorleben In Ein deutscher Abenteurer erzählt die in New York geborene Autorin Iris Dische von den kleinen und großen Wundern im Leben von Benny, der von Deutschland in die USA auswandert. Es liest Michael Rotschopf. Bis 11.25, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Liebe und andere Verhandlungen Zwei Sichtweisen auf die Kommunikation zwischen den Geschlechtern: Die beiden Autorinnen Angelika Hager und Yvonne Widler sind zu Gast bei Xaver Forthuber. Bis 13.55, Ö1

15.30 MAGAZIN

Moment – Leben heute: Singles im Tanzkurs Tanzen lernen statt "Tinder": Nicht nur Paare finden sich in Tanzschulen ein. Ein Motiv dabei: die Suche nach einem Partner fürs Leben. Bis 15.55, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Trompete plus x Andreas Felber stellt den Trompeter Lorenz Raab und den E-Zither-Meister Christof Dienz vor, die sich zu einem Duo zusammengefunden haben. Außerdem zu hören: Trompeter Verneri Pojhola und Perkussionist Mika Kallio aus Finnland. Bis 17.55, Ö1

22.00 MAGAZIN

House of Pain Christian Fuchs und Paul Kraker präsentieren nebst schwermetalligen Klängen unter anderem Hörproben aus dem neuen Album der Bluesrocker Rival Sons und eine post-punkige Basement-Show von und mit Christoph Sepin. Bis 0.00, FM4 (Karl Gedlicka, 13.2.2019)