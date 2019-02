Wir entwickeln ein Spiel: Episode 23 – Stop and Go

Heute schließen wir unsere Gegner-Upgrades fürs Erste ab.

Als Abschluss der Änderungen, die wir an den Gegnern vorgenommen haben, wollen wir heute das Stoppen der fliegenden Gegner implementieren, sowie Bodentruppen hinzufügen.



der standard "Wir entwickeln ein Spiel" – Episode 23 im Live Stream

Episode 23 – Stop and Go



Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Wir haben in dieser Folge weder die Stop-Funktion der Gegner erweitert, noch die Boden-Gegner implementiert. Dafür haben wir die Generierung von Formationen in eine Funktion ausgelagert, was uns ermöglicht sie etwas flexibler zu gestalten.