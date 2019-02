Samsungs enthüllt sein faltbares Smartphone kommende Woche

Parallel zur Vorstellung des Galaxy S10 – Erste Demonstration gab es schon vor einigen Monaten

Für den 20. Februar lädt Samsung zur Vorstellung seiner nächsten Smartphone-Generation. Was es hier zu sehen geben wird, ist aber schon jetzt keine sonderliche Überraschung mehr. Sind doch in den vergangenen Wochen nicht nur Spezifikationen sondern auch Fotos von Samsungs Galaxy S10 durchgesickert.

Teaser

Doch Samsung hat offenbar für den Event noch mehr vor. So verweist ein Teaser-Video des Unternehmens nun darauf, dass es auch einen neuen Blick auf Samsungs faltbares Smartphone zu sehen geben wird. "The future unfolds" (Die Zukunft entfaltet sich) heißt es in dem kurzen Clip mit Verweis auf den Event.

Samsung hatte bereits vor einigen Monaten erstmals gezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Im Rahmen der eigenen Entwicklerkonferenz demonstrierte Samsung ein Gerät, das, in einer Art Buchform gestaltet, zwei Bildschirme aufweist. Einen kleinen auf der Außenseite und innen einen größeren, der beim Aufklappen aktiviert wird.

Neue Details

Da Samsung für die Enthüllung das Licht im Raum abschaltete, war allerdings nicht viel mehr als der Bildschirm selbst zu sehen. Die Erwartung ist, dass es beim Event kommende Woche zumindest einen Prototypen zu sehen geben wird – und eventuell sogar Details zu einer geplanten Verfügbarkeit. (red, 12.2.2019)