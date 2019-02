Rosenbauer verdoppelt Betriebsgewinn

Der Feuerwehrausrüster baute Umsatz und Gewinn im Vorjahr kräftig aus. Viele Aufträge kamen aus Nahost und Nordafrika

Wien/Leonding – Der börsennotierte oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat im Geschäftsjahr 2018 Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert, der Auftragsbestand ist auf einem Rekordhoch. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen von 848 auf 900 Millionen Euro, der Betriebsgewinn (EBIT) hat sich von 21 auf 47 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Die letzten drei Monate des Jahres 2018 seien mit einem Umsatz von 346 Millionen Euro das stärkste Einzelquartal in der Unternehmensgeschichte gewesen, teilte Rosenbauer am Dienstag mit. Die endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr will der Spezialfahrzeughersteller am 5. April vorlegen.

Wachsende Profitabilität

Im abgelaufenen Jahr verzeichnete der Rosenbauer-Konzern mit 1,11 Milliarden Euro (2017 waren es 970 Millionen Euro) einen Rekord-Auftragseingang. Den größten Beitrag zum Wachstum leistete dabei die Region MENA (Nahost und Nordafrika). Der Auftragsbestand belief sich zum 31. Dezember 2018 auf 1,05 Milliarden Euro, nach 882,6 Millionen Euro vor einem Jahr.

Rosenbauer erwartet deshalb für heuer ein weiterhin stabiles Wachstum des Konzernumsatzes bei gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität. (APA, 12.2.2019)