Wann waren Sie nach der Geburt wieder bereit für Sex?

Wann Frauen nach einer Geburt für Geschlechtsverkehr wieder bereit sind, kann sehr unterschiedlich sein. Wie war das bei Ihnen?

Die Geburt eines Kindes verändert das Leben und bei manchen Paaren mitunter auch das Sexleben. Neben Schlafmangel und Alltagsbewältigung spielen vielfach auch das Geburtserlebnis und das eigene Körperbild eine Rolle, wann Frauen für sexuelle Intimität wieder bereit sind. Rund vier bis sechs Wochen nach einer Geburt sollte mit Geschlechtsverkehr gewartet werden, so die Empfehlung weltweiter gynäkologischer Gesellschaften. "Die häufigste Empfehlung von Ärzten war, den Sex nach sechs Wochen wiederaufzunehmen", so die Berichte der Teilnehmerinnen an der Studie von Andrea DeMaria, Assistenzprofessorin am College of Health and Human Sciences der Purdue University.

Vielfach fühlen sich Frauen durch diese Empfehlungen unter Druck gesetzt, daher sollten "Ärzte ihren Patientinnen vor und nach der Geburt mitteilen, dass es normal ist, dass Frauen unterschiedliche Erfahrungen mit Sex nach der Geburt machen. Es gibt keine strikte Empfehlung oder Richtlinie, die für jeden gilt", so die Studienleiterin.

