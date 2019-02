Wiener Städtische sucht österreichweit 100 Lehrlinge

Bewerbung ab sofort möglich

Wien – Die Wiener Städtische Versicherung stellt 100 Lehrlinge zur Versicherungskauffrau bzw. zum Versicherungskaufmann ein, Bewerbungen sind ab sofort möglich. "In der Versicherungsbranche sind kompetente Beratung und bestens ausgebildete Versicherungsberaterinnen und Versicherungsberater das Um und Auf. Eine umfassende, praxisorientierte Lehre ist für künftige Versicherungsprofis somit unverzichtbar", wirbt Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen.

Für die Lehre würden vor allem die Zukunftsperspektiven sprechen, die der Beruf biete. Die Themen Sicherheit und Vorsorge würden an Bedeutung gewinnen, die Versicherungsbranche wachse – und damit der Bedarf an qualifizierten Versicherungsberatern, so die Versicherung. Derzeit bildet die Wiener Städtische 150 Lehrlinge aus. (red, 11.2.2019)