Kärntner bedrohte Schwester der Ex-Freundin mit einer Pistole

Ein Besuch bei der Ex-Partnerin und der Tochter eskalierte. Cobra-Beamte nahmen den Verdächtigen Stunden später fest und stellten Waffen sicher

Villach – Ein 42 Jahre alter Kärntner ist am Sonntag bei einem Besuch bei seiner Ex-Freundin und der gemeinsamen dreijährigen Tochter völlig ausgerastet. Laut Polizei bedrohte er die Schwester der 35-Jährigen mit dem Tod und richtete eine Pistole auf sie. Anschließend verließ er die Villacher Wohnung. Am Nachmittag wurde er von Cobra-Beamten an seiner Arbeitsstelle festgenommen.

Pistole und Messer gefunden

In seinem Auto fand die Polizei eine Schreckschusspistole und ein Springmesser, beide Waffen wurden sichergestellt. Der Mann wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht, er bekam ein Betretungsverbot. Seiner Darstellung nach hatte er mit der Tochter frühstücken gehen wollen, dabei sei es zum Streit mit den beiden Frauen gekommen. Drohungen habe es nicht gegeben. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (APA, 11.2.2019)