AUA fliegt ab April nach Montreal

Die Verbindungen nach Deutschland werden kräftig aufgestockt

Wien – Mit dem Sommerflugplan wird die AUA die Verbindungen nach Deutschland verstärken. Hamburg wird rund 39 Mal wöchentlich angeflogen, Berlin-Tegel 56 Mal, Düsseldorf bis zu 40 Mal, nach Stuttgart sind bis zu 32 Flüge geplant. Insgesamt stockt die AUA damit ihr Deutschland-Angebot ab Wien um bis zu 15 Flüge pro Woche auf.

Auf der Langstrecke gibt es ab Ende April eine Premiere. "Wir freuen uns schon auf unseren Erstflug nach Montreal. Darüber hinaus werden wir im Sommer zwei zusätzliche Verbindungen nach Tokio einführen und somit täglich fliegen", sagt Andreas Otto, Vorstandsmitglied und CCO von Austrian Airlines. Start des Sommerflugplans ist der 31. März 2019. Die kanadische Metropole Montreal wird täglich angeflogen.

Urlaubsdestinationen

Zu den Urlaubsdestinationen gehören weiterhin Griechenland, Italien und Spanien. In Griechenland werden Urlaubsinseln wie Kreta (Chania und Heraklion), Korfu, Karpathos oder Rhodos angeflogen. Zu den Zielen in Italien gehören Catania, Olbia, Cagliari und seit neuestem Brindisi. Für Spanienurlauber stehen Flüge auf die Kanarischen und die Balearischen Inseln am Flugplan. Einmal pro Woche geht es nach Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa, zwei Mal nach Ibiza und ein Mal nach Menorca.

In der Ukraine werden Kiew, Dnipro, Lemberg und Odessa angeflogen. Rumänien ist mit jeweils drei Destinationen im Angebot: Bukarest, Iasi und Sibiu. In Russland hat die AUA Flüge nach Moskau, St. Petersburg und Krasnodar im Angebot. Auch Belgrad und Skopje werden aufgestockt.

Nordamerika

Neben Montreal ist Nordamerika mit fünf weiteren Destinationen im Sommerflugplan vertreten. Dazu gehört Miami. Floridas Metropole wird im Sommer vier Mal pro Woche angeflogen. Die Touristendestination Los Angeles ist mit einer zusätzlichen Verbindung und somit täglich im Programm. Auch New York erhält einen zusätzlichen Flug. Insgesamt fliegt die Lufthansa-Tochter im kommenden Sommerflugplan 46 Mal pro Woche Richtung Nordamerika. (red, 10.2.2019)