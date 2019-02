Stuhec holt Gold, Vonn im letzten Rennen Bronze, Venier bleibt nur Blech

ÖSV-Läuferin Stephanie Venier verpasst Bronze um bittere vier Hundertstel

Are – Ilka Stuhec hat bei der Alpinen Ski-WM in Aare ihren Abfahrtstitel von 2017 erfolgreich verteidigt. Auf der verkürzten Strecke war die 28-jährige Slowenin am Sonntag um 0,23 Sekunden schneller als die Schweizerin Corinne Suter. US-Star Lindsey Vonn (+0,49) veredelte das letzte Rennen ihr Ausnahmekarriere mit Bronze.

Für Österreichs Damen, die in der laufenden Saison fünf von sechs Abfahrtsrennen gewonnen hatten und vom ersten WM-Abfahrtsgold seit Elisabeth Görgl 2011 träumten, wurde das Rennen zur Enttäuschung. Als Suter mit Startnummer 19 Stephanie Venier aus den Top drei verdrängt hatte, stand sogar fest: Erstmals seit Schladming 2013 gingen die ÖSV-Speeddamen bei einer WM leer aus.

Die Entscheidung zuungunsten Veniers fiel denkbar knapp aus: Die Tirolerin (0,53 Sek. zurück) schrammte als Vierte um nur 0,04 Sekunden am Stockerl vorbei. Die im Abfahrtsweltcup führende Ramona Siebenhofer (0,64) musste sich mit Platz sieben bescheiden. Nicole Schmidhofer und Tamara Tippler (je 0,81) teilten sich Platz neun.

"Ich habe alles probiert. Ich habe es vielleicht zu sehr wollen", resümierte die zweifache Saisongewinnerin Siebenhofer. "Das Wetter wechselt sehr stark, die Sicht wechselt sehr stark. Da braucht man dann auch das Glück des Tüchtigen, das ist heute nicht auf unserer Seite gewesen."

Die 24-jährige Suter, die im Weltcup noch nie in den Top drei landete, aber schon im Super-G mit Bronze aufgezeigt hatte, stellte ihre gute Form mit Platz zwei unter Beweis. Für Vonn war es im Karriere-Finale das achte WM-Edelmetall (2 Gold, 3 Silber, 3 Bronze). (APA, 10.2.2019)