Peter Rapps Karriere geht bei Quiz-App weiter

"Brieflos"-Veteran wechselt Sender und Medium für Live-Show am Smartphone

Peter Rapp hat noch nicht genug von Glücks- und Quizspielen. Nach dem Ende der "Brieflos"-Show im ORF wird der TV-Veteran, der kommende Woche seinen 75. Geburtstag feiert, künftig die Quiz-App "Quipp" der ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe "moderieren".

Zwei Mal pro Woche

Die Live-Quiz-Show, in die User bereits seit November von Montag bis Freitag um 20.00 Uhr via App einsteigen können, bringt Rapp ab Ende Februar zwei Mal pro Woche auf die Smartphone-Bildschirme. Zehn Fragen in jeweils zehn Sekunden sind zu beantworten – 500 Euro werden pro Tag ausgeschüttet. "Ich habe in meinem Leben sämtliche technischen Entwicklungen der TV-Branche mitgemacht", wurde Rapp in einer Aussendung von ProSiebenSat.1 Puls 4 zitiert. Er sieht einen "weiteren, spannenden Schritt meiner Karriere".