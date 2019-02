Jansrud holt Abfahrtsgold vor Svindal und Kriechmayr

Der Norweger triumphiert nach einem turbulenten Rennen. Svindal zeigt zum Abschluss noch einmal richtig auf. Kriechmayr holt sich die zweite Medaille in Åre

Åre – Die Show war beeindruckend, beinahe perfekt, die großteils von Norwegern besuchte Haupttribüne bebte. Lediglich zwei Hundertstel fehlten dem Norweger Aksel Lund Svindal bei seinem letzten umjubelten Auftritt auf Abfahrts-WM-Gold, das sich sein norwegischer Kollege Kjetil Jansrud am Samstag bei dichtem Schneetreiben in Åre sicherte. Vincent Kriechmayr holte sich nach Silber im Super-G Bronze in dem wegen Schlechtwetters verkürzten Rennen. Der Oberösterreicher lag 33 Hundertstel hinter Jansrud, der nach Gold im Super-G bei Olympia 2014 in Sotschi, Silber in der Olympia-Abfahrt von Pyeongchang 2018 und WM-Silber im Super-G von St. Moritz 2017 nun mit 33 Jahren zum Weltmeister avancierte. Hinter dem Schweizer Beat Feuz (0,44) landete Matthias Mayer (0,65) auf Rang fünf, er lag damit neun Hundertstel vor Super-G-Weltmeister Dominik Paris.

Kriechmayr lieferte nach durchwachsenen Trainingsläufen eine starke Performance. "Ich bin sehr glücklich, es war ein verrücktes Rennen, ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. Dass es für eine Medaille gereicht hat, ist umso schöner. Meine Fahrt war super, ich habe kurz einen Wackler gehabt, aber ansonsten war es eine meiner besten Fahrten da runter, ich bin super happy", sagte der 27-jährige Oberösterreicher. Es sei nicht schwer zu fahren gewesen, weil das Tempo ungewöhnlich gering gewesen sei. "Man hat versuchen müssen, überall Tempo zu machen, jeden Meter zu beschleunigen und das ist mir ganz gut geglückt. Nach dem Russisprug habe ich zwei Zehntel verloren, warum, das weiß ich noch nicht genau, das muss ich erst analysieren. Vielleicht haben die anderen ein bisserl mehr Tempo mitgenommen ins Kanonenrohr. Ziel war eine Medaille und jetzt habe ich schon zwei, das freut mich irrsinnig. Jetzt kann ich wirklich sehr gelassen in die Superkombination gehen." Feiern wolle er eher auf Sparflamme. "Feierlichkeiten wird es geben, aber jetzt noch nicht. Ich habe noch ein Rennen, da möchte ich mich gut präsentieren."

Für die beiden weiteren Österreicher verlief das Rennen nicht nach deren Vorstellungen. Otmar Striedinger ließ unterwegs schon viel Zeit liegen, stürzte beim Zielsprung, rutschte ohne Skier über die Ziellinie, blieb aber von gröberen Verletzungen verschont. Hannes Reichelt (1,89) machte nach bester Zwischenzeit einen ungeplanten Ausflug in den Tiefschnee und verspielte so all seine Chancen. Der Routinier verzichtete am Vorabend auf ein Erscheinen bei der Startnummernauslosung, da ihm nur noch die Eins geblieben wäre und er die Schneepflugnummer nicht haben wollte. Dadurch wurde er automatisch zurückgereiht und durfte erst nach der Nummer 45 ins Rennen gehen. Während Reichelt am Ende Rang 29 belegte, fand sich Striedinger (1,94) weitere zwei Plätze zurück auf 31.

Nach der seit der Saison 2016/17 geltenden Speed-Startreihenfolge dürfen die Top Ten der Weltrangliste ungerade Nummern von 1 und 19 wählen, womit die Besten in einem lange auseinandergezogenen Startfeld zu finden sind und die Bedingungen unterschiedlich sein können. Statt Reichelt eröffnete der Franzose Adrien Theaux das Rennen, er kam nicht über Rang 15 (1,25) hinaus, der unmittelbar nach ihm gestartete Schweizer Mauro Caviezel (0,83) belegte Rang neun.

Ursprünglich hätte um 12.30 Uhr gestartet werden sollen. Wegen Nebels wurde zunächst auf 13.00, später auf 13.30 Uhr verschoben. Schlussendlich wurde das Rennen bei starkem Schneefall durchgepeitscht. Der über Nacht gefallene Schnee konnte zwar rechtzeitig aus der Strecke geräumt werden, mit der Absage eines Trainingslaufs am Vormittag war aber klar, dass ein Rennen vom Originalstart über die komplette Distanz von 3.122 Metern nicht gefahren werden durfte, weil es dafür eines Mini-Trainings von ganz oben bis unter den Super-G-Start bedurft hätte. Also musste die Entscheidung in einem Sprintrennen über lediglich 2.172 m fallen. (Thomas Hirner aus Åre, 9.2.2019)