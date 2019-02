Rathaus von Los Angeles kämpft gegen Rattenplage

Die Verwaltung ließ Fallen aufstellen und Räume ausräuchern – bisher aber ohne Erfolg

Los Angeles – Das Rathaus von Los Angeles – bekannt aus Filmen wie "Chinatown" oder "L.A. Confidential – hat ein Rattenproblem. Um der seit Monaten anhaltenden Plage Herr zu werden, ließ die Verwaltung Teppichböden herausreißen, Fallen aufstellen und Räume ausräuchern – bisher vergebens.

Mitglieder des Stadtrats berichteten, dass sich die Nagetiere in dem 91 Jahre alten Gebäude nach Herzenslust ausbreiten. Sie nisteten sich in Topfpflanzen ein, nagten an Teppichen und hinterließen Kot auf mehreren Stockwerken.

Der Stadtratsvorsitzende Herb Wesson brachte vergangene Woche einen Antrag ein, "den Umfang des Ungeziefers festzustellen und die Schädlingsbekämpfung zu überprüfen". Er empfahl, sämtliche Teppiche aus dem 27-stöckigen Art-Déco-Hochhaus zu entfernen. In seinem Büro im vierten Stock seien so viele Flöhe und anderes Ungeziefer im Teppich gewesen, dass er diesen bereits habe herausreißen lassen.

Die Stadt-Juristin Elizabeth Greenwood ist überzeugt, dass sie wegen der Ratten im vergangenen November an Typhus erkrankte. "Es war schrecklich. Ich dachte, dass ich sterben würde und wusste nicht, was mit mir los war", sagte sie dem Sender CBS. (APA, 9.2.2019)