Toter und Verletzte bei Massenschlägerei in Shisha-Bar in Regau

Zwei Personen wurden bei dem Handgemenge zwischen zwei Gruppen ausländischer Personen verletzt, die Polizei nahm neun Menschen fest

Regau – Bei einer Massenschlägerei in einem Lokal in Regau im Bezirk Vöcklabruck ist laut Polizei am Freitagabend gegen 22:30 Uhr ein 29-jähriger Mazedonier getötet und zwei Personen schwer verletzt worden. Neun Personen wurden festgenommen. Sie wurden am Samstag einvernommen, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Zum Hergang war zunächst wenig bekannt. Weil die Ermittlungen noch im Gange waren, hielten sich die Ermittler bedeckt. Es seien zwei Gruppen ausländischer Herkunft aneinandergeraten, hieß es seitens der Exekutive. Bei dem Lokal neben einer Tankstelle an der Bundesstraße B145 handelt sich es um eine Shisha-Bar.

Unklarheit über Tatwaffen

Medienberichte, wonach die Beteiligten mit Messern und Totschlägern aufeinander losgegangen seien, wurden zunächst weder bestätigt noch dementiert.

Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion der Leiche angeordnet, um die Todesursache des Mazedoniers zu klären. (red, APA, 9.2.2019)