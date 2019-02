Ohne Pilcher: Gedenktag am Sonntag im ORF

Die größte Lücke hinterlässt die britische Vielschreiberin im Programm von ORF und ZDF

Seit Bekanntwerden des Todes der Schriftstellerin Rosamunde Pilcher kursiert ein originelles Meme im Web. Zu sehen ist das Sendeschlussbild – und darunter ein Insert: "Nach Tod von Rosamunde Pilcher: ZDF stellt Sendebetrieb ein." Der Satz spielt auf das großzügige Spielen von Herz-Schmerz-Filmen nach Romanen der britischen Vielschreiberin an.

Auch dem ORF wird Pilcher fehlen. Seit mehr als 20 Jahren beschenkt der Gebührenfunk sein Publikum mit einer süßen Brise englischer Landluft aus der Feder Pilchers. Romantische Naturen fühlen sich dazu unwiderstehlich hingezogen, wie der britische Graf zur zarten Unschuld vom Land. Weniger romantische befällt bei Namen wie Barbara Wussow und Albert Fortell ein Frösteln wie am Strand von Cornwall – auch das ist ein großes Gefühl.

144 Pilcher-Filme

Auf 144 Pilcher-Filme kann das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen laut ORF verweisen. Die Faszination der Rosamunde-Pilcher-Filme fußt ja im Mysterium, wonach in persönlichen Umfragen stets niemand je auch nur einen einzigen Film der britischen Schnulzenautorin gesehen haben will, wohingegen die ausstrahlenden Sender ZDF und ORF regelmäßig über Quoten in Millionenhöhe berichten. Halt, es gibt Menschen, die zugeben, dass sie Pilcher schauen – der Landschaft wegen.

Ihnen allen sei gesagt: Ohne Pilcher wird das Leben vermutlich nicht schlechter. Besser aber auch nicht. Andere werden nachkommen und ihren Platz besetzen. Das ZDF dürfte überdies noch über Nachschub für etliche Jahre verfügen. An diesem Sonntag trägt der ORF dick auf und zeigt Pilcher auf ORF 2 von früh bis spät. Eine ideale Gelegenheit für alle, die noch nie (!) einen Pilcher-Film gesehen haben. (Doris Priesching, 9.2.2019)