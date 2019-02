Paris Schnellster im Abfahrtstraining

Südtiroler benötigte auf stark verkürzter Strecke nur 52,54 Sekunden – Kriechmayer als Siebenter unmittelbar vor Olympiasieger Mayer bester ÖSV-LäuferAare (APA)

Are – Super-G-Weltmeister Dominik Paris hat am Freitag auf stark verkürzter Strecke mit 52,54 Sekunden Trainingsbestzeit für die Abfahrt der Ski-WM in Aare erzielt. Der Südtiroler lag damit knapp vor den Franzosen Johan Clarey (+0,10 Sek.) und Brice Roger (0,19). Bester Österreicher war Super-G-Vizeweltmeister Vincent Kriechmayr (0,28) als Siebenter unmittelbar vor Olympiasieger Matthias Mayer (0,35).

Ex-Weltmeister Hannes Reichelt (0,49) folgte als drittbester ÖSV-Läufer auf Rang zwölf. Die WM-Entscheidung in der Königsdisziplin ist für Samstag (ab 12.30 Uhr/live ORF eins) geplant, sofern das Wetter mitspielt. (APA; 8.2.2019)