Verletzter Harnik fällt bei Bremen länger aus

Ausfall des früheren ÖFB-Teamstürmers von mehreren Wochen befürchtet

Der deutsche Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Routinier Martin Harnik verzichten. Der frühere ÖFB-Teamstürmer erlitt beim Achtelfinalsieg im DFB-Pokal am Dienstag bei Borussia Dortmund eine schwere Muskelverletzung im Hüftbereich. Das gab Werder am Freitag bekannt.

"Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und in der entscheidenden Phase der Saison wieder dabei sein kann", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt über den 31-Jährigen. Harnik hatte die Bremer im Cup in Dortmund mit einem Tor in der 119. Minute ins Elfmeterschießen gerettet. In der Liga empfangen die Bremer am Sonntag (15.30 Uhr) den FC Augsburg. (APA, 8.2.2019)