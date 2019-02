Starker Staffelstart für "Germany's Next Topmodel"

Starker Start der 14. Staffel der Modelschau mit Heidi Klum: In Österreich schauten 201.000, in Deutschland beste Premiere seit 2011

"Du bist dabei", sagte Heidi Klum am Donnerstag zu 20 Kandidatinnen, 30 wurden mit Umarmung verabschiedet: "Germany's Next Topmodel" ging auf ProSieben in die 14. Runde – wieder mit hoher Publikumsbeteiligung.

In Österreich schauten durchschnittlich 201.000 zu, in Spitzen 235.000. Mit 23,4 Prozent Marktanteil verfolgte fast jeder Fünfte aller jungen ÖsterreicherInnen zwischen 12 und 29 Jahren den Start der Modelsuche auf ProSieben.

In Deutschland waren 2,28 Millionen Zuschauer beim Auftakt dabei, das sind rund 60.000 mehr als bei der Premiere vor einem Jahr und erreichte einen Marktanteil von 17,9 Prozent. Stärker war nur der Start im Jahr 2011 mit einem Marktanteil von 18,5 Prozent. (red)