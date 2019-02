Sollen die Grünen und Liste Jetzt fusionieren?

Pro von User "cgau"

Ich denk mir, dass so was von offensichtlich ist, dass die beiden Parteien, im Großen und Ganzen, eine sehr, sehr ähnliche Zielgruppe haben. Daher ist für mich zumindest vollkommen klar, dass es äußerst sinnvoll wäre, wenn sie gemeinsam – in welcher Form auch immer – kandidieren würden. Die Frage ist halt, wie lange die beiden Parteien brauchen werden, bis sie selbst zu dieser naheliegenden Einsicht kommen werden? Wie oft wird es noch "notwendig" sein, dass die Grünen beziehungsweise die Jetzt an den jeweiligen Hürden scheitern und damit das rechte Lager gestärkt wird? Die Grünen haben diesen Schwachsinn ja bereits bei einer extrem wichtigen Wahl erlebt. Oder sind sie so intelligent, überwinden persönliche Befindlichkeiten und kandidieren, sehr, sehr schnell gemeinsam? Mich würds freuen, wenn es gelänge, dass das Desaster der NR-Wahl ein einmaliges Ereignis bleiben würde.