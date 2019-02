Facebook-Jubiläum: Ihre ersten drei Postings in der Timeline

Anfang letzter Woche feierte das soziale Netzwerk sein 15-jähriges Bestehen. Im Laufe der Zeit hat sich einiges auf der Plattform verändert – so auch das Postingverhalten

Über zwei Milliarden aktive Userinnen und User hat Facebook zu verzeichnen. Trotz der Schwierigkeiten der letzten Jahre erfreut sich das von Mark Zuckerberg im Februar 2004 ins Leben gerufene Netzwerk auch 2019 ständigen Zuwachses. Was einst als kleines Projekt angedacht war, um Studenten untereinander zu vernetzen, darf sich heute als das größte Social Network der Welt bezeichnen.

Veränderungen auf Facebook

Im Laufe der Zeit hat sich die Plattform optisch und inhaltlich immer wieder verändert. Facebook wurde um zahlreiche Funktionen reicher, mit der Einführung der Timeline im Jahr 2011 folgte ein weiterer Schritt in Richtung des Netzwerks, das wir heute kennen. Nicht nur Facebook selbst, sondern auch das individuelle Nutzerverhalten hat sich in den 15 Jahren verändert. Während die Seite heutzutage von vielen als Diskussionsforum globaler Debatten oder als Informationsplattform verwendet wird, fungierte Facebook dazumal oft als Ort des persönlichen Austauschs unter den eigenen "Friends".

Welche Relikte finden Sie in Ihrer Timeline?

Die Timeline ermöglicht es, einen Blick in die persönliche Facebook-Vergangenheit zu werfen. Mitunter stößt man dabei auf kuriose, nicht minder erheiternde Relikte. Manch einer kann sich sicherlich an die Zeiten erinnern, in der man beispielsweise in der dritten Person über sich geschrieben hat.

foto: der standard Facebook fungierte quasi als Tagebuch.

foto: der standard Auch lebensverändernde Ereignisse wurden sofort geteilt.

Was waren Ihre ersten drei Postings auf Facebook?

Sind Sie (noch) auf Facebook angemeldet? Wenn ja, wann sind Sie dem sozialen Netzwerk beigetreten? Wie hat sich Ihr Nutzungsverhalten im Laufe der Zeit verändert? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und die ersten drei Postings im Forum! (mawa, 10.2.2019)