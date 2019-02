Bereits zehn Millionen Spieler: "Apex Legends" ist jetzt schon ein riesiger Erfolg

Großes Interesse an Battle-Royale-Game und bislang viel Lob für Respawns Free2Play-Titel

Mit dem kostenlosen Battle-Royale-Game Apex Legends ist Respawn und EA ein voller Erfolg gelungen. In den ersten 24 Stunden konnte das Spiel 2,5 Millionen Spieler anlocken, zehn Millionen Nutzer waren es in 72 Stunden. Zugleich spielten eine Million User das Game gleichzeitig. Auf der Streaming-Plattform Twitch ist Apex Legends das aktuell populärste Spiel – das Interesse ist also riesig.

apex legends

"Das ist erst der Anfang"

"Nicht mal in unseren kühnsten Träumen hätten wir uns ausgemalt, dass wir derart viel Support und Lob erhalten. Das gesamte Respawn-Team bedankt sich bei euch, dass ihr uns und Apex Legends eine Chance gegeben habt. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet. Das ist erst der Anfang, noch in diesem Jahr erwarten euch noch so viele andere Dinge!", schreibt Respawn-Boss Vince Zampella in einem Blog-Eintrag.

"Fortnite" (noch) ungeschlagen

Die Zahlen rund um Apex Legends sind beachtlich, an Fortnite – den amtierenden Battle-Royale-König – ist man allerdings noch nicht herangekommen. Ende 2018 spielten 8,3 Millionen Nutzer das Game gleichzeitig, bei einem In-Game-Event wurden erst kürzlich gar zehn Millionen User erreicht. Allerdings hat das Spiel, das seit September 2017 und mittlerweile auf zahlreichen Plattformen verfügbar ist, klarerweise einen deutlichen Startvorteil.

der standard

Kein Pay2Win

Wie lukrativ das Battle-Royale-Spiel ist, wird sich noch zeigen. Das Game ist – bis auf eine absurde Ausnahme in Deutschland – kostenlos, kommt aber mit Mikrotransaktionen und Lootboxen. Einen spielerischen Vorteil kann man sich dadurch allerdings nicht erkaufen. Vielmehr gibt es kosmetische Inhalte, die man direkt kaufen oder zufällig erhalten kann. Epic Games hat bei Fortnite vorgezeigt, dass man auf diesem Wege trotzdem Milliarden umsetzen kann. (red, 8.2.2019)