Ski-WM: Schwedische Innovation gegen traditionelle Kräfte

Alpinchef Tommy Eliasson Winter versucht mit struktureller Arbeit und Know-how der Legenden ein schlagkräftiges schwedisches Speedteam zu formen und das Interesse am Skisport zu steigern

Der Abfahrtsrennsport in Schweden fristet ein sehr bescheidenes Dasein. "Der Speedbereich ist kulturell bedingt nicht existent", sagt Tommy Eliasson Winter (38), der vor drei Jahren auf den Plan getreten ist, dies zu ändern. Der Alpinchef des schwedischen Skiverbands arbeitet mit seiner Crew unermüdlich an der Etablierung eines schlagkräftigen Speedteams und weiß, wo anzusetzen ist. Denn nicht zuletzt seit dem Unfall von Ingemar Stenmark bei einem Abfahrtstraining 1979 in Schnalstal herrsche daheim die Meinung vor, dass Abfahrten zu gefährlich seien. "Wir mussten ganz unten anfangen, eine Basis schaffen."

Schwingen wie Roboter

Der Nachwuchs sei lange nur am Slalom interessiert gewesen. "Sie wollten nur wie Roboter von links nach rechts schwingen, immer dasselbe." Für umfassend ausgebildete Skifahrer brauche es aber mehr, und Eliasson Winter glaubt, die Jugend auch dafür begeistern zu können. "Unser Ziel ist eine breitere Basis, wir wollen die Athleten über eine längere Periode trainieren, sodass wir uns über sportliche Erfolge in den Fis-Ranglisten nach vorn bewegen können." Auch kommerziell mache es Sinn, an allen Disziplinen teilzunehmen.

Die Entwicklung des Speedteams gehe Hand in Hand mit der Forschung. "Wenn wir weiterkommen wollen, dann müssen wir in verschiedenen Bereichen investieren, um in verschiedene Märkte vorzudringen. Der Rennsport wird zunehmend digital, die Sensortechnik gewinnt an Bedeutung. Wir befassen uns viel mit Innovationen und dem Tech-Business." Um die Vorhaben entsprechend umsetzen zu können, soll nach der WM aus dem Gebäude hinter dem Zielstadion in Åre ein Forschungszentrum entstehen.

Es ist schon wieder zig Jahre her, dass Anja Pärson, Pernilla Wiberg, Hans Olsson oder Patrik Järbyn für Furore gesorgt oder kräftig mitgemischt haben. "Sie waren unglaubliche Rennläufer, aber hinter ihren Erfolgen in den schnellen Disziplinen gab es keine nationale Struktur, das haben sie sich alles selbst erarbeitet", sagt Eliasson Winter. Aber man könne von ihren unterschiedlichen Erfahrungen profitieren. Pärson engagiere sich wie Järbyn mit Camps um den Nachwuchs. Olsson unterstütze in organisatorischen Angelegenheiten, ebenso Kajsa Kling, die sich um das Frauenteam kümmert.

Erfolge sind an den Ergebnissen abzulesen. Im Super-G klassierte sich Felix Monsen vom Skiklub Åre nur fünf Hundertstel hinter Beat Feuz an 19. Stelle, er lag nur 1,05 Sekunden hinter Sieger Dominik Paris und unmittelbar vor Alexander Köll. Der Sohn eines Osttirolers und einer Schwedin aus dem von Åre mehr als 1000 Kilometer entfernten Landskrona geht seit fünf Jahren für das Team Sverige an den Start und hat erst zuletzt bei der Abfahrt auf der Streif einen schweren Sturz mit Prellungen glimpflich überstanden.

Osttiroler als Vorbild

Der 28-Jährige spiele eine wichtige Rolle, nicht nur als ein sehr guter Skifahrer, sondern auch als Persönlichkeit. "Er ist ein leidenschaftlicher Abfahrer, er ist immer bereit, bis zum Letzten zu pushen und den Jüngeren zu helfen. Er ist ein Leader für das Speedteam. Wir haben ein solches Vorbild sehr vermisst." Wichtiger als die erfreulichen Ergebnisse sei, "dass wir erstmals ein Team haben. Dieses Signal ist wertvoll. Es soll die Menschen in Schweden inspirieren, mehr Ski zu fahren."

Die Motivation für das Unternehmen hat für Eliasson Winter und sein Team altruistische und kommerzielle Gründe. "Mein Hauptziel ist, Skifahrer auszubilden und dem System einen Ruck zu geben, damit wir mit unserem Vorhaben auffallen und vorankommen können." Noch hinken die Speedbewerbe in Schweden, die sich mangels Pisten allein auf den WM-Ort konzentrieren, in der Popularität weit hinterher. "Das internationale Interesse konzentriert sich hier in Åre mehr auf diese Woche, das nationale Interesse richtet sich fast ausschließlich auf die zweite, wenn die Technikbewerbe anstehen." Die WM sei für Schweden ein wichtiger Motor für die Zukunft und ein Ereignis. (Thomas Hirner aus Aare, 7.2.2019)