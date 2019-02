Übersetzen auf Knopfdruck statt Pantomime mit Patienten

In einem Wiener Spital wird mit einem telefonischen Dolmetschdienst gearbeitet, um Missverständnisse zu vermeiden – eine STANDARD-Videoreportage

Immer öfter sind Ärzte und Pflegepersonal mit Patienten konfrontiert, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. So auch im Orthopädischen Spital Speising in Wien: Dort gibt es seit kurzem die Möglichkeit, die Übersetzungshotline Triaphon anzurufen. Am anderen Ende der Telefonleitung sind Sprachmittler, die zwischen Patienten und Arzt übersetzen.

der standard Das Video zeigt, wie Triaphon im orthopädischen Spital Speising eingesetzt wird.

Der gemeinnützige Service aus Berlin setzt rund 200 ehrenamtliche Sprachmittler für die Sprachen Arabisch, Farsi/Dari, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch und Vietnamesisch ein und wird derzeit in zehn Kliniken im deutschsprachigen Raum genutzt.

(Marie-Theres Egyed, Andreas Müller, 8.2.2019)