Umstrittener PSG-Chef ins UEFA-Exekutivkomitee gewählt

Die Franzosen verstießen regelmäßig gegen das Financial Fair Play

Rom – Nasser al-Khelaifi, der Präsident von Paris Saint-Germain (PSG), ist nun auch Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees. Der Katarer bekam am Donnerstag die Zustimmung der Delegierten beim Kongress der Europäischen Fußball-Union. Der 45-Jährige vertritt in dem Gremium gemeinsam mit Andrea Agnelli von Juventus Turin die European Club Association (ECA).

Die Wahl von al-Khelaifi ist umstritten, da PSG in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die Regeln des Financial Fairplay verstoßen hat. Das letzte Verfahren ist bei der UEFA weiter anhängig. Zudem ist der Geschäftsmann Chef der Sendergruppe BeIn Media, die die Rechte an der Champions League im arabischen Raum hält. (APA, 7.2.2019)