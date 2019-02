Deutscher Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen gestorben

Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen wurde 1967 für Arbeiten zu ultraschnellen chemischen Reaktionen geehrt

Göttingen – Der deutsche Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 91 Jahren, wie das Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie mitteilte. Den Nobelpreis hatte Eigen 1967 für seine Arbeiten zu ultraschnellen chemischen Reaktionen erhalten. Als erster Wissenschafter hatte er die winzigen Zeiträume solcher Prozesse gemessen.

Eigen wurde so häufig geehrt wie kaum ein anderer deutscher Wissenschafter. Neben dem Nobelpreis erhielt er eine große Anzahl weiterer renommierter Preise, darunter den Otto-Hahn-Preis für Chemie und Physik (1962), den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis (1992) sowie den Lifetime Achievement Award des Institute of Human Virology in Baltimore (2005).

"Manfred Eigens Interessen weit über sein eigenes Fachgebiet und die Naturwissenschaften hinaus, gepaart mit einem unbändigen Forschergeist, waren seine hervorstechenden Eigenschaften", sagte Stefan Hell, Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, der 2014 ebenfalls den Nobelpreis für Chemie erhalten hatte.

"Eigens Ansatz war es stets, für Probleme die eleganteste und für alle am besten tragbare Lösung zu finden", so Hell. Seine Persönlichkeit, seine Werte und sein respektvoller Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern hätten das Göttinger Institut maßgeblich geprägt.

Eigen beschäftigte sich auch mit Fragen der Evolution, er gilt als Mitbegründer der sogenannten evolutiven Biotechnologie. Mit den von ihm und seinen Mitarbeitern entwickelten Experimenten lassen sich grundlegende Mechanismen der Evolution untersuchen, beispielsweise die Tricks, mit denen das HI-Virus und andere Krankheitserreger das Immunsystem überlisten. (APA, red, 7.2.2019)