ÖSV-Damen dominieren das dritte Abfahrtstraining

Venier mit Torfehler vor Holdener sowie den Ex-aequo-Dritten Haaser und Tippler

Aare – Im letzten Damen-Training vor der Alpinen Kombination am Freitag und im vorletzten vor der Spezialabfahrt am Sonntag bei der Ski-WM in Aare haben die Österreicherinnen einen starken Eindruck hinterlassen. Stephanie Venier erzielte mit Torfehler Bestzeit vor der Schweizerin Wendy Holdener (+0,09), die als Kombi-Topfavoritin gilt, sowie ihren Landsfrauen Ricarda Haaser und Tamara Tippler (je 0,19).

Nicole Schmidhofer hatte auf wegen Windes im oberen Teil des Aareskutan verkürzter Strecke (ab Super-G-Start) 0,43 Sekunden Rückstand, Franziska Gritsch 1,21. Christina Ager und Ramona Siebenhofer traten ebenso wie u.a. die US-Amerikanerin Lindsey Vonn nicht an. (APA, 7.2.2019)

Ergebnisse vom Abfahrtstraining der alpinen Ski-Damen auf verkürzter Strecke bei der WM in Aare am Donnerstag:

1. * Stephanie Venier (AUT) 1:02,66 Min.

2. Wendy Holdener (SUI) 0,09 Sek.

3. ex aequo Ricarda Haaser (AUT) und Tamara Tippler (AUT) je 0,19

5. Ester Ledecka (CZE) 0,20

6. Corinne Suter (SUI) 0,23

7. Joana Hählen (SUI) 0,36

8. ex aequo Michaela Wenig (GER) und Lara Gut-Behrami (SUI) je 0,37

10. Nicole Schmidhofer (AUT) 0,43

11. Lin Ivarsson (SWE) 0,53

12. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 0,54

13. Lisa Hörnblad (SWE) 0,85

14. * Marie-Michele Gagnon (CAN) 0,87

15. ex aequo Sofia Goggia (ITA) und Kira Weidle (GER) 0,90

17. Ilka Stuhec (SLO) 0,92

18. Nadia Fanchini (ITA) 1,02

19. Nicol Delago (ITA) 1,03

20. Petra Vlhova (SVK) 1,11.

Weiter: 24. * Franziska Gritsch (AUT) 1,21. Nicht am Start: Ramona Siebenhofer (AUT), Christina Ager (AUT), Lindsey Vonn (USA), Viktoria Rebensburg (GER)

* Läuferinnen mit Torfehler