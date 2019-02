Zentralbank erwartet schwächeres Wachstum im Euroraum

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt sich für die nächste Zeit auf eine Wachstumsabkühlung im Euroraum ein. Die jüngsten Daten zur Konjunktur seien wegen nachlassender Nachfrage aus dem Ausland erneut schwächer ausgefallen, erklärte die in Frankfurt ansässige EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsbericht.

Zwar werde der Einfluss einiger Faktoren, die dafür verantwortlich seien, nachlassen. Auf kurze Sicht werde die Wachstumsdynamik im Währungsgebiet aber geringer ausfallen als zuvor angenommen wurde. Die Euro-Wächter hatten auf ihrer Zinssitzung im Jänner ihre bisherige Einschätzung gekippt, dass sich bei den Aussichten für das Wirtschaftswachstum Gefahren und Chancen weitgehend die Waage halten. Nunmehr würden die Risiken überwiegen. Allerdings hält EZB-Chef Mario Draghi eine Rezession für unwahrscheinlich.

Die Euro-Wächter rechnen dem Bericht zufolge zudem mit einem weiteren Rückgang der Inflation in den nächsten Monaten. Im Jänner lag sie bei 1,4 Prozent und damit unter dem Ziel der EZB, die nahe aber unter zwei Prozent als Idealwert für die Wirtschaft anstrebt. In dem Bericht gab es aber nicht nur Molltöne. So erwartet die Notenbank, dass auf mittlere Sicht das Wachstum im Euroraum weiter unter anderem von günstigen Finanzierungsbedingungen, Beschäftigungszuwächsen, Lohnsteigerungen und niedrigen Energiepreisen getragen wird. (Reuters, 7.2.2019)