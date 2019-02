Dornbirn: Polizei geht von "kaltblütigen Mord" an Leiter des Sozialamts aus

Der Sozialamtsleiter hatte vor zehn Jahren ein österreich- und EU-weites Aufenthaltsverbot gegen den türkischen Staatsbürger erwirkt. Die Einvernahmen des tatverdächtigen Asylwerbers laufen

Bregenz/Dornbirn – Am Tag nach der tödlichen Messerattacke auf einen Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn (BH) wurden nach und nach weitere Details zur Tat bekannt. Bei dem 49-jährigen Opfer handelte es sich um den Leiter des Sozialamts. Die Vorarlberger Polizei bestätigte Donnerstag früh entsprechende Medienberichte. Laut "Vorarlberger Nachrichten" handle es sich bei dem Mordopfer um jenen Beamte, der vor zehn Jahren das Aufenthaltsverbot des illegal zurückgekehrten mutmaßlichen Täters unterschrieben hatte.

Die Ermittler im Tötungsfall des Sozialamtsleiter der BH Dornbirn gehen von "kaltblütigem Mord" aus. Der Täter habe in seiner ersten Einvernahme "keinerlei Reue" gezeigt, erklärte Norbert Schwendinger vom Landeskriminalamt. Der 34-Jährige habe sich bei seiner Attacke auch selbst an der Hand verletzt und wurde noch am Mittwochabend operiert. Über ihn wird Untersuchungshaft verhängt werden.

Aufenthaltsverbot verhängt

Schwendinger zeichnete in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Bezirkshauptmann Helgar Wurzer noch einmal den Hergang der Tat nach. Demnach wurde der 34-Jährige am Mittwochnachmittag bei dem später getöteten 49-jährigen Sozialamtsleiter vorstellig. Der Sozialamtsleiter hatte vor zehn Jahren ein österreich- und EU-weites Aufenthaltsverbot gegen den türkischen Staatsbürger erwirkt, der Anfang des Jahres illegal nach Österreich eingereist ist. Der 49-Jährige wies den Mann ab und erklärte ihm, er solle sich um einen Termin bemühen.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 15.15 Uhr, kehrte er mit einem laut Schwendinger "langen Küchenmesser" zurück und ging zielstrebig in das Büro des Sozialamtsleiters. Dort stach er nach einer lauten Auseinandersetzung mehrfach auf den 49-Jährigen ein. Der 49-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.

Mitarbeiterin rief Polizei

Eine Mitarbeiterin im Vorzimmer des Sozialamtsleiters, die Schreie hörte, alarmierte unverzüglich die Polizei. Wenig später wurde der 34-jährige Verdächtige im Bereich der WC-Anlagen des Kulturhauses Dornbirn festgenommen. Das Messer hatte er am Tatort zurückgelassen.

Am Donnerstag sollten weitere Einvernahmen des 34-Jährigen erfolgen. Anschließend werde Untersuchungshaft verhängt. Wann der Mann in die Justizanstalt Feldkirch überstellt werde, könne er aber noch nicht sagen, so Schwendinger.

Ausgebildeter Polizist

Der Getötete stammt aus Lustenau und war ausgebildeter Polizist, bevor er an die Bezirkshauptmannschaft wechselte. Er hinterlässt zwei Söhne im jungen Erwachsenenalter.

Die Ermittlungen der Polizei wurden am Donnerstag fortgesetzt. Die Ermittler seien derzeit vor allem mit Einvernahmen beschäftigt, sagte Polizeisprecher Rainer Fitz. Zum einen werde der 34-jährige Tatverdächtige neuerlich vernommen, zum anderen führe man Einvernahmen von Zeugen und im Umfeld durch. Die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft wurden vom Kriseninterventionsteam (KIT) betreut. (APA, red, 7.2.2019)

