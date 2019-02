Weltrangliste: Österreich 23., Katar mit großem Sprung

ÖFB-Nationalteam wird von Iran überholt. Katar ist die neue Nummer 55 der Welt

Zürich – In der weiter von Belgien mit knappem Vorsprung auf Frankreich angeführten Fußball-Weltrangliste hat es am Donnerstag leichte Veränderungen gegeben. Nach dem Asien Cup ist Halbfinalist Iran (22.) an Österreich vorbeigezogen, das ÖFB-Team liegt nun auf Position 23. Der nächste WM-Gastgeber Katar machte nach dem überraschenden Titelgewinn gleich 38 Plätze gut und ist nun die Nummer 55 der Welt.

Von den künftigen Gegnern Österreichs in der EM-Qualifikation liegt Polen als bestes Team drei Positionen vor der ÖFB-Mannschaft, Slowenien ist 63., Mazedonien 71., Israel 92. und Lettland 131.

Die FIFA-Weltrangliste vom 7. Februar 2019:

1. ( 1.) Belgien 1.727 Punkte

2. ( 2.) Frankreich 1.726

3. ( 3.) Brasilien 1.676

4. ( 4.) Kroatien 1.634

5. ( 5.) England 1.631

6. ( 6.) Portugal 1.614

7. ( 7.) Uruguay 1.609

8. ( 8.) Schweiz 1.599

9. ( 9.) Spanien 1.591

10. (10.) Dänemark 1.589

11. (11.) Argentinien 1.582

12. (12.) Kolumbien 1.575

13. (13.) Chile 1.565

14. (14.) Schweden 1.560

15. (15.) Niederlande 1.560

16. (16.) Deutschland 1.558

Weiter: 20. (20.) Polen 1.518 * 23. (22.) ÖSTERREICH 1.509 63. (62.) Slowenien 1.369 * 71. (68.) Mazedonien 1.343 * 92. (90.) Israel 1.265 * 131. (132.) Lettland 1.112 *

* = Österreichs Gruppengegner in der EM-Qualifikation für 2020