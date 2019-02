Italien schließt Huawei bei 5G-Netzausbau aus

Rom – Während die Zukunft von Huawei in Deutschland nach wie vor ungewiss ist, scheinen die Würfel in Italien gefallen zu sein – zu ungunsten des chinesischen Netzwerkausrüsters. Italien wird die chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und ZTE aller Voraussicht nach beim anstehenden Ausbau des 5G-Netzes ausgrenzen. Die italienische Regierung sei bereit auf Sonderbefugnisse zurückzugreifen, die ihr ermöglichen, sich ohne Strafzahlungen aus bereits geschlossenen Verträgen zurückzuziehen, berichtete die Zeitung "La Stampa" unter Berufung auf Insider am Donnerstag. Den Zitierten zufolge haben die USA "starken Druck" ausgeübt. Eine Stellungnahme der Regierung lag nicht vor.

Umgang

In Deutschland wird der künftige Umgang mit Huawei beim anstehenden Ausbau des 5G-Netzes schon seit längerem diskutiert. Immer mehr Länder nehmen das chinesische Unternehmen unter die Lupe. Westliche Geheimdienste unter Federführung der USA befürchten, Ausrüstung oder Handys könnten Spionen dazu dienen, an Staats- oder Firmengeheimnisse zu gelangen. Huawei weist dies zurück. (Reuters, 7.2.2019)