Neun Tote bei Brand in Manila

Unter den Opfern befanden sich neun Kinder. Die Ursache war vorerst unklar

Manila – Bei einem Feuer in einem Wohnhaus sind in der philippinischen Hauptstadt Manila am Donnerstag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind nach Angaben der Feuerwehr fünf Kinder, das jüngste davon erst zwei Jahre alt. Die Ursache war zunächst unklar. Vermutet wird, dass ein Elektrokabel in Brand geriet.

Das Feuer brach den Behörden zufolge mitten in der Nacht im Erdgeschoß aus, als die Bewohner des Hauses schliefen. Von den beiden Familien, die dort zuhause waren, überlebte nur eine einzige Frau. Ihr gelang es, sich mit einem Sprung aus dem zweiten Stock zu retten. (APA, 7.2.2019)