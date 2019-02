Schauspielerin Jennifer Lawrence ist verlobt

Die 28-jährige Oscargewinnerin will New Yorker Kunsthändler heiraten

Los Angeles – Die Schauspielerin und Oscargewinnerin Jennifer Lawrence ist verlobt. Die 28-jährige Darstellerin ("Die Tribute von Panem") wolle den fünf Jahre älteren Kunsthändler Cooke Maroney heiraten, bestätigte ihr Agent der "Los Angeles Times" vom Mittwoch.

Der Hollywood-Star und der New Yorker Kunsthändler, die sich über Freunde kennengelernt hatten, waren seit dem Sommer immer wieder zusammen gesehen worden. Nachdem Lawrence in einem New Yorker Restaurant mit einem großen Ring gesehen wurde, gab es Gerüchte über eine Verlobung.

Bestbezahlt

Lawrence ist eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Für ihre Darstellung einer nymphomanen Witwe in dem Film "Silver Linings" wurde sie 2013 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar ausgezeichnet. In der Vergangenheit war sie mit Regisseur Darren Aronofsky, Coldplay-Sänger Chris Martin und dem Schauspieler Nicholas Hoult liiert, mit dem sie in "X-Men" zusammenspielte. (APA, 7.2.2019)