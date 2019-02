Ager, Gritsch, Haaser und Siebenhofer starten in Kombination

Gritsch: "Favoriten müssen das auch erst runterbringen"

Aare – Christina Ager, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser und Speed-Spezialistin Ramona Siebenhofer werden am Freitag in Aare die Alpine Kombination bei der Ski-WM in Aare bestreiten. Für die 21-jährige Gritsch wird es der erste WM-Einsatz, beste Weltcup-Platzierung der Tirolerin ist Rang 12 im Slalom von Zagreb im Jänner 2019.

Sie sehe sich zwar nicht als Favoritin, "aber die Favoriten müssen das auch erst runterbringen", meinte Haaser. Die Kombination ist der zweite Bewerb der Damen bei der WM in Schweden nach dem Super-G. Los geht es am Freitag mit der Abfahrt um 11.00 Uhr, der Slalom ist für 16.15 Uhr geplant. (APA, 6.2.2019)