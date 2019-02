Pro und Kontra: Eintrittsgeld für Venedig

PRO: Einen Aperol ist sie wert

von Colette M. Schmidt

Rund 30 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr Venedig, das selbst nur knapp 260.000 Einwohner hat. Der größte Teil der Besucher sind Tagestouristen, die nicht einmal die bei einer Nächtigung anfallende Kurtaxe zahlen müssen. Eine Nebensaison gibt es in der Stadt nicht. Man reibt sich in der Altstadt auch im Novembernebel und sogar bei Acqua alta an anderen Touristen – und fährt dennoch immer wieder hin.

Dass in einer Stadt, die nicht nur weltweit ungewöhnlich viele Kulturschätze beherbergt, sondern auch noch ständig der Naturgewalt des Wassers ausgesetzt ist und buchstäblich abzusaufen droht, bisher kein Eintrittsgeld verlangt wurde, ist eigentlich ein Wunder. Man muss den amtierenden Bürgermeister Luigi Brugnaro nicht sympathisch finden, um die von ihm angekündigte Maßnahme als sinnvoll zu erkennen. Zumindest dann, wenn das Geld tatsächlich, wie von Brugnaro behauptet, in die Instandhaltung und Reinigung der Stadt fließen wird.

Die Gebühr von drei Euro, die ab Mai eingehoben werden soll und je nach Besucherzahl teurer, aber auch billiger werden kann, kann man auch flott mit einem Aperol Spritz vernichten – so man ihn nicht gerade am teuren Markusplatz trinkt. Als Abgabe für die Stadt sind sie sicher nicht schlechter investiert. Man würde gern noch ein oder zwei Euro drauflegen, würde Brugnaro auch noch alle Kreuzfahrtschiffe, die wie Godzilla auf die Stadt zuschippern, aussperren. (Colette M. Schmidt, 6.2.2019)