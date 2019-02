TV-Tipps für Donnerstag: Altern mit "Lucky" und Berlinale-Eröffnung

Re: Nur die Ruhe! Die Neuentdeckung der Langsamkeit, Am Schauplatz Gericht: Die Vertreibung aus der Villa, Politik Live: EU-Wahlkampf 2019, Im Brennpunkt: Venezuela, Eco, Stöckl

Berlinale 2019: Die Eröffnung Bei der Gala im Berlinale-Palast werden Jury und Wettbewerbsfilme vorgestellt. Durch den Abend führt Anke Engelke. Rainer Maria Jilg berichtet vom roten Teppich. Vor Ort ist auch Cécile Schortmann im Gespräch mit Kritikerin Katja Nicodemus. Bis 21.00, 3sat

Re: Nur die Ruhe! Die Neuentdeckung der Langsamkeit Volle Terminkalender, Leistungsdruck, schlechtes Betriebsklima: Immer mehr Menschen nehmen Auszeiten, wollen aus der Stressspirale aussteigen. Die Sendung zeigt, wie Entschleunigung funktionieren kann und was die Gesellschaft davon hat. Bis 20.15, Arte

Lucky (USA 2017, John Carroll Lynch) Lucky lebt als 90-Jähriger mit skurrilen Ritualen in den Tag hinein, sie geben ihm Halt. Dann macht ihm ein Kollaps die eigene Vergänglichkeit bewusst. Liebe- und humorvoll zeichnet der Film das Porträt eines Eigenbrötlers. Harry Dean Stantons letzte große Filmrolle. Bis 22.25, 3sat

Am Schauplatz Gericht: Die Vertreibung aus der Villa Zwei ältere Damen sollen aus den Häusern ausziehen, in denen sie lange gelebt hatten. Die eine hatte für die Tochter gebürgt, die andere ist nach dem Tod des Ziehsohnes mit einer Ex-Schwiegertochter konfrontiert, die sie aus dem Haus haben will. Bis 22.00, ORF 2

Politik Live: EU-Wahlkampf 2019 – Das Rennen ist eröffnet Wie werden die Regierungskandidaten mit ihren teils gegensätzlichen Haltungen in Europafragen umgehen? Gäste bei Ingrid Thurnher sind u. a. Franz Fischler (ehem. EU-Kommissar, ÖVP), Ursula Stenzel (Ex-EU-Abgeordnete und Wiener Stradträtin, FPÖ), Eugen Freund (EU-Abgeordneter, SPÖ), Michel Reimon (EU-Abgeordneter, Die Grünen). Bis 21.55, ORF 3

Im Brennpunkt: Venezuela – Ein Land am Abgrund Weil ausländische Journalisten kaum Einreisegenehmigungen bekommen, hat sich der australische Reporter Eric Campbell als Tourist ausgegeben und die angespannte Lage in Venezuela verdeckt unter die Lupe genommen. Bis 22.30, ORF 3

Talk im Hangar-7: Impfpflicht: Gefährlich oder überfällig? Gäste bei Michael Fleischhacker sind Herwig Lindner (Ärztekammer), Arzt und Impfgegner Rolf Kron, Patientenanwältin Sigrid Pilz, Filmemacher David Sieveking, Psychologe Stefan Junker. Bis 23.25, Servus TV

Maybrit Illner: Mehr Rente aus der Steuerkasse – Was sind uns die Alten wert? Ließe sich mit der neuen Grundrente Altersarmut vermeiden? Es diskutieren Hubertus Heil (SPD), Paul Ziemiak (CDU), Sarna Röser (Die jungen Unternehmer), Elisabeth Niejahr (Wirtschaftswoche). Bis 23.15, ZDF

Inside Brüssel Wo ist die europäische Vorreiterrolle geblieben? Bei Peter Fritz diskutieren die Europaabgeordneten Heinz Becker (ÖVP), Ska Keller (Die Grünen, Deutschland), Péter Niedermüller (Europäische Sozialdemokraten, Ungarn), Catherine Martens (Deutsche Welle). Bis 23.15, ORF 3

Eco mit 1) Väter zu Hause: Was der Papamonat für alle bringt. 2) Trend zu Wahlärzten: Warum immer mehr Patienten privat zahlen. 3) Kärnten: Wie der IT-Konzern Infineon eine Region verändert. Bis 23.00, ORF 2

Stöckl Mit Langläuferin Teresa Stadlober und Trainervater Alois Stadlober, Schauspielerin Sunnyi Melles, Paul Anton Esterházy, Journalist und Historiker Raimund Löw. Bis 0.00, ORF 2