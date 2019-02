Uni-Zugang: Uni Klagenfurt setzt Teil der Aufnahmeverfahren aus

Und schafft mit International Business and Economics neues Fach mit Zugangsbeschränkung

Klagenfurt – Die Universität Klagenfurt setzt im kommenden Studienjahr die Aufnahmeverfahren in Betriebswirtschaft, Wirtschaft und Recht sowie Medien- und Kommunikationswissenschaften aus. Das teilte sie am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Weiter zugangsbeschränkt bleibt dagegen das Psychologie-Studium, eine Zugangshürde erhält auch das neueingerichtete englische Studium International Business and Economics. "Wir haben in diesen Studien sehr gute Betreuungsverhältnisse, sodass wir aktuell keine Aufnahmeverfahren benötigen", begründete die Vizerektorin für Lehre, Doris Hattenberger, die heute im Mitteilungsblatt der Universität veröffentlichte Entscheidung. (APA, 6.2.2019)