Softbank plant Milliarden-Aktienrückkauf nach Gewinnsprung

Technologiefirmen top bewertet

Der japanische Technologieinvestor Softbank nimmt nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal einen milliardenschweren Aktienrückkauf in Angriff. In den nächsten elf Monaten würden 112 Millionen Anteilsscheine im Wert von umgerechnet 4,8 Milliarden Euro zurückerworben, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Viele Investitionen

Unter anderem wegen gestiegener Bewertungen von Beteiligungen an Technologiefirmen kletterte der Betriebsgewinn von Oktober zu Dezember um 60 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro. Softbank investiert selbst sowie über den 90 Mrd. Dollar (79 Mrd. Euro) schweren Vision Fund und hält unter anderem Anteile am Mitfahrdienst Uber, Coworking-Anbieter WeWork und Chipkonzern Nvidia.

Die Beteiligung an der gleichnamigen Mobilfunktochter, die im Dezember einen Mega-Börsengang stemmte, brachte Softbank 18,8 Mrd. Euro ein. Für eine hohe Geldspritze dürfte ebenfalls der von Uber für dieses Jahr anvisierte Gang aufs Parkett sorgen. (APA, 06.02.2019)