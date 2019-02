Tusk sieht "speziellen Platz in der Hölle" für Brexiteers

Nach Treffen mit irischem Premier Leo Varadkar – Brexiteer Nigel Farage kontert: "Es wird himmlisch"

Brüssel – Am Mittwoch sorgte die Wortwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk in Sachen Brexit für heftige Reaktionen in Großbritannien. Tusk, der bisher eher für seine Dialogbereitschaft in Richtung London bekannt war, sagte am Mittwoch: "Ich habe mich gefragt, wie der spezielle Platz in der Hölle ausschaut für diejenigen, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne den geringsten Plan zu haben, wie man ihn sicher durchführt." So der EU-Ratspräsident in Brüssel nach Beratungen mit dem irischen Premier Leo Varadkar.



Der Brexit-Hardliner Nigel Farage konterte schnell auf Tusks Aussage: Der Brexit werde himmlisch für das Vereinigte Königreich – denn endlich wäre es von den "Bullies" in Europa befreit. Die für Parlamentsfragen zuständige britische Ministerin, Andrea Leadsom, hat eine Entschuldigung von Tusk gefordert. Sein Kommentar sei "schändlich" und "boshaft" gewesen, sagte Leadsom dem BBC-Radio.

Nach dem Treffen zwischen Varadkar und Tusk haben jedenfalls beide vor einem No-Deal-Brexit gewarnt. Die EU müsse Vorbereitungen für ein "mögliches Fiasko" beim Brexit treffen, sagte Tusk, ein No-Deal-Szenario müsse verhindert werden. Auch Varadkar betonte, die Vorbereitungen für den Fall eines No-Deal-Szenarios müssten "intensiviert" werden.

Backstop-Sackgasse



Varadkar war nach Brüssel gereist, um Auswege aus der "Backstop"-Sackgasse zu besprechen. Die EU hatte immer darauf gepocht, dass es zwischen der Republik Irland und Nordirland – das zu Großbritannien gehört – keine harte Grenze geben, also zu keinen Grenzkontrollen kommen dürfe. Das fordert auch Irland.

Doch diese Forderung, die als "Backstop" im von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Deal festgeschrieben wurde, war gleichzeitig auch dessen Sargnagel. Das britische Parlament stellte sich quer, das Unterhaus erteilte dem Vertrag in jener Form im Jänner eine endgültige Absage – mit einem parlamentarischen Votum als Ansage: Der "Backstop" müsse neu verhandelt werden. Und auch die nordirische Unionistenpartei DUP unterstrich diese Forderung am Mittwoch erneut.

Regierung schließt Verschiebung aus

Eine Verlängerung der Brexit-Frist schließt die britische Regierung unterdessen weiterhin aus. Das sagte Vize-Regierungschef David Lidington am Mittwoch im Parlament in London.

Das Land will bereits am 29. März aus der EU austreten, doch noch ist eine Ratifizierung des Brexit-Abkommens nicht in Sicht. Den Brexit zu verschieben, würde einfach die Notwendigkeit für das Unterhaus hinauszögern, "eine schwierige Entscheidung zu treffen", sagte Lidington.

May reist am Donnerstag abermals nach Brüssel, um EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ihre Ideen vorzustellen. (red, 6.2.2019)