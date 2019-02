Galaxy S10: Alle Details und Fotos zu Samsungs neuen Top-Geräten

Aktueller Leak liefert offizielle Produktfotos – Drei Modelle, alle mit rundem Kamerausschnitt statt Notch

Die Zeit, in der die Vorstellung neuer Smartphones echte Überraschungen enthielt, scheinen endgültig vorbei. Derzeit wird kaum ein neues Gerät enthüllt, über das nicht im Vorfeld schon sämtliche Details durchgesickert sind – von kleinen Herstellern oder minder interessanten Smartphones einmal abgesehen. Und so bleibt nun zwei Wochen vor der offiziellen Vorstellung kaum mehr eine Frage zu Samsungs kommenden Topgeräten offen.

Fotos

Bei Winfuture ist man an die offiziellen Produktfotos für das Samsung Galaxy S10 gekommen, oder genau genommen: An Aufnahmen zu allen drei geplanten Modellen. Durch frühere Leaks war hier schon vieles bekannt, insofern ist das meiste davon vor allem eine Bestätigung bereits durchgesickerter Informationen. So ist etwa zu sehen, dass Samsung für die Reduktion des Rahmens um den Bildschirm auf ein Design mit einem Kamerausschnitt an der Front setzt. Beim S10+ fällt dieser etwas breiter aus, da Samsung hier eine Dual-Kamera verbaut hat. Solche Designs waren zuletzt schon von mehreren Herstellern zu sehen, diese ersetzen den Notch, der zuletzt auf vielen Smartphones zu finden war.

grafik: samsung / winfuture S10 und S10+ in der Vorderansicht

Unterschiede

Am spannendsten sind insofern noch die Details zum S10e, dem neu hinzugekommenen Einsteigermodell. Dieses ist mit einer Bildschirmgröße von 5,8 Zoll nicht nur die kleinste Ausführung, sie unterscheidet sich auch in einigen anderen Punkten von den beiden Topausführungen. So ist hier der Rahmen um das Display merklich größer und an der Rückseite gibt es "nur" zwei statt drei Kameras. Und während S10 und S10+ einen Fingerabdruckscanner unter dem Display aufweisen sollen, ist dieser beim S10e im Ausschaltknopf integriert.

grafik: samsung / winfuture Ein Blick auf die Rückseite von S10 und S10+

Details

Unterschiede gibt es natürlich auch beim mitgelieferten Akku: Während das S10e mit 3.100 mAh ausgekommen muss, gibt es beim S10 3.400 mAh und beim S10+ gleich 4.100 mAh. Dies korrespondiert in etwa mit der Gerätegröße, das S10 hat einen 6,1-Zoll-Screen, das S10+ einen mit 6,4 Zoll. Während es beim S10e nur ein Modell mit 6 GB RAM und 128 GB lokalen Speicherplatz geben soll, wird es für die beiden anderen Geräte auch Ausführungen mit 8 GB RAM und 512 GB Speicherplatz geben. Das S10+ soll sogar in einer Spezialversion mit 12 GB RAM und 1 TB Flash-Speicher erhältlich sein.

grafik: samsung / winfuture Das kleinste der drei Modelle: Das S10e.

Preisfrage

Auch zu den Preisen kann man bereits mit Informationen aufwarten: So soll das Galaxy S10e um 749 Euro in den Handel kommen. Das S10 soll es hingegen – je nach Ausführung – um 899 oder 1.149 Euro. Und das S10+ startet bei 999 Euro, die teuerste Ausführung wird hingegen 1.499 Euro kosten. (apo, 6.2.2019)