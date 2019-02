Huaweis erster europäischer Flagship-Store kommt nach Wien

Shop zieht auf die Kärntner Straße – Eröffnung für Sommer 2019 geplant

Für Apple hat sich das Konzept, in Metropolen eigene Geschäfte aufzusperren, bewährt. Auch andere Smartphone-Hersteller haben erkannt, dass die Vermarktung auf diesem Wege funktioniert. Im vergangenen Jahr zog etwa der chinesische Konzern Xiaomi mit einem seiner ersten Shops in Mitteleuropa in die Shopping City Süd nahe Wien.

Nun kündigt sich ein weiterer Elektronikriese an. Huawei hat verlautbart, erstmals einen Flagship Store außerhalb von China zu eröffnen. Als Standort hat man Wien ausgewählt.

In direkter Nähe zu Apple



Das Unternehmen wird seine Retailpräsenz auf der Kärntner Straße aufbauen. Dort hat auch Apple seit 2018 eine eigene Retail-Präsenz Der Huawei-Store soll "Showroom", "Experience Zones" und "Studios" bieten, in denen Besucher diverse Produkte des Konzerns ansehen und ausprobieren können. Mehr Details hat man bislang nicht verraten.

Eröffnen soll der Shop Anfang des kommenden Sommers. Rund 30 Mitarbeiter will man dort beschäftigen. In Kürze sollen die Stellen ausgeschrieben werden. Kleinere Geschäfte betreibt das Unternehmen bereits in Europa, in Wien gibt es im ersten Bezirk seit Ende 2017 auch eine Service-Filiale.

Weiter gute Smartphone-Verkäufe

Huawei steht schon seit geraumer Zeit im Zentrum einer internationalen politischen Debatte. Seitens der USA wird dem Unternehmen Spionage unterstellt, auch in anderen Ländern gibt es Bedenken. Teilweise ist Huawei auch bereits vom anstehenden Aufbau der 5G-Netze ausgeschlossen worden.

Der Konzern wies bislang alle Anschuldigungen zurück. Ungeachtet der Kontroverse, so heißt es, sollen sich die Smartphones des Herstellers aber weiter prächtig verkaufen. (red, 06.02.2019)